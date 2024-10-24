Киев, 24 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. На Украине решили отказаться от «ласковой» украинизации в сфере языка и перейти к «наступательной». Об этом 24 октября в интервью «Украинской правде» заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Unsplash

Он пояснил, что в рамках ужесточения украинизации предусматривается более строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни.

«Раньше мы не могли повлиять, скажем, на отдельные медиа, потому что в полном объёме не работала статья, предусматривающая обязательность украинского языка в сфере культуры; не могли давить на сферу обслуживания — а это многомиллионное сообщество пользователей и услуг, — и сегодня такого уже нет», ― отметил омбудсмен.

Кремень подчеркнул, что сейчас есть инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 2 октября заявил, что украинизация населения в городе должна выйти на более серьёзный уровень. Он напомнил, что раньше был сторонником «ласковой» украинизации, однако сейчас, по его мнению, необходимо ужесточить требования в языковом вопросе, потому что процесс перехода с русского языка на украинский замедлился. Мэр отметил, что даже в Ивано-Франковске среди населения русский язык звучит чаще, чем украинский.

В начале сентября мэр Иваново-Франковска заявлял о намерении организовать на западе Украины работу «языковых инспекторов». Их будут набирать из обычных граждан. Такие инспекторы возьмутся за популяризацию украинского языка в рамках борьбы с двуязычием в регионе.

Дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По данному закону государственным в стране является только украинский язык, нарушение соответствующей нормы карается штрафом.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык.

В мае 2023 года власти Киева взяли курс на полную украинизацию столицы Украины. Меры направлены на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах ― образования, культуры, общественного транспорта, услуг.

В июне депутаты приняли законопроект о дошкольном образовании, который запрещает проводить обучение на русском языке в детских садах.