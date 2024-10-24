Москва, 24 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Белоруссия является основным поставщиком сливочного масла на российский рынок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Основным поставщиком сливочного масла в Россию является Белоруссия. С начала года из республики отгружено 89 тыс. т продукции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что импорт сливочного масла в 2024 году увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

По информации Росстата, цены на сливочное масло в стране выросли с начала года почти на 20%. Кроме того, в середине октября появились сообщения, что крупные производители сокращают выпуск продукции или вовсе приостанавливают отгрузку.

По версии Минсельхоза РФ, на рост цен повлияло «значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения».

Директор Южного молочного союза Константин Синецкий в беседе с ИА Регнум рассказал, что повышение цен на сливочное масло является результатом двухлетнего сдерживания темпов подорожания и роста спроса на продукцию. Специалист напомнил, что в 2023 году цены на масло выросли всего на 3,5%. Себестоимость производства растёт по всей цепочке от сырья до переработки, отметил он.