Вашингтон, 24 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Семь стран — членов НАТО выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом 24 октября сообщило издание Politicoсо ссылкой на официальных лиц и американских дипломатов в организации.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Во главе данного списка находятся США и Германия — страны, которые являются крупнейшими сторонниками Украины. По мнению авторов публикации, Вашингтон и Берлин опасаются, что это решение втянет НАТО в прямой конфликт с Россией. При этом официальные лица отметили, что США и Германия не исключают возможного вступления Киева в альянс в будущем.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят (вступления Украины в НАТО — Прим. ред.)»,— сообщил один из официальных лиц альянса.

Также против членства Киева в НАТО выступают Словакия и Венгрия из-за дружеских отношений с Россией. Список стран, блокирующих вступление Украины в альянс, завершают Испания, Бельгия и Словения. В то время как Польша и Прибалтика всячески поддерживают приглашение Украины в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленскийпредставил свой «план победы». Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО. Также «план победы» предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России».

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября сообщила, что Россия не рассматривает приглашение Украины в НАТО в качестве предмета переговоров.