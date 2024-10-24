Апатиты, Мурманская область, 24 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Жителя Апатитов Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес суд Апатитов.

Лев Федосеев/ТАСС Александр Быданов

«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказано в приговоре Быданову.

Сторона обвинения требовала 14,5 года колонии строгого режима для обвиняемого. До этого, 4 октября, присяжные заседатели признали Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Злоумышленник ударил губернатора ножом и попытался скрыться, но его оперативно задержала Росгвардия.

Губернатору провели операцию, он находился в тяжёлом состоянии. Вечером следующего дня Чибиса доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте.

Позже судимый мужчина заявил, что жалеет о случившемся и напал на губернатора из-за «стечения обстоятельств». В отношении Быданова возбудили уголовное дело по статье о «Покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности» (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).