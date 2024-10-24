Москва, 24 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В России в 2025 году средний размер страховой пенсии составит около 24 тыс. рублей. Об этом 24 октября на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он напомнил, что недавно было принято решение об индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января следующего года.

«Размер повышения ― уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», ― уточнил глава Минфина.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, инфляция на конец 2024 года составит 7,3%.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Силуанов заявил, что пенсии работающим пенсионерам повысят с января 2025 года на 7,3%. По его словам, в проекте госбюджета на ближайшие три года правительство учло все социальные обязательства. Средний размер страховой пенсии по старости должен вырасти до 24 тыс. рублей. По состоянию на середину года он составлял 22,4 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 октября сообщил, что в столице минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в 2025 году. По его словам, такую доплату получают около двух миллионов столичных пенсионеров.

Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский 20 октября заявил, что индексация пенсий в России с 1 января 2025 года на 7,3% будет позитивным фактором для пенсионеров, однако может привести к ускорению темпов инфляции.