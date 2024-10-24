Казань, 24 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Мы должны сделать всё возможное для того, чтобы добиться коренных изменений ситуации в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в Казани 24 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всё, что происходит в Газе, отдаётся болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете. Мы все должны сделать всё для того, чтобы ситуация была изменена в корне», — сказал он.

Путин назвал события в секторе Газа «гуманитарной катастрофой». Он также отметил, что в мире всё ещё много вооруженных конфликтов, один из которых, к огромному сожалению, происходит на границах России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможно восстановить, пока сохраняется историческая несправедливость в отношении Палестины.

По его словам, без решения этого вопроса застарелый конфликт не будет решён, порочный круг насилия разорвать не получится, и люди продолжат жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами. Он также призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке и напомнил, что Россия выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта.

22 октября президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Ожидается, что Аббас встретится с Путиным для обсуждения ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.

18 октября Путин напомнил, что Россия всегда исходила из необходимости реализовать решение Совета Безопасности ООН о создании двух государств — Палестины и Израиля.