Анкара, 24 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Во всех аэропортах Турции объявили оранжевый уровень тревоги из-за возможных терактов, сообщает 24 октября издание Hürriyet.

TASS /EPA/ERDEM SAHIN

В публикации уточняется, что соответствующее решение было принято на фоне недавнего теракта в Анкаре. Пассажиров попросили прибывать в аэропорты заранее, чтобы успеть пройти досмотр.

Также сотрудники турецкой службы безопасности досматривают все транспортные средства, которые выезжают и въезжают на территорию аэропортов. Кроме того, проверяют личности пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября неизвестные напали на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAS. Отмечалось, что злоумышленники смогли проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек. Руководство МВД страны назвало инцидент терактом.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани выразил ему соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Россия решительно осуждает любые проявления терроризма, подчеркнул российский лидер.

24 октября глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что пять человек числятся погибшими при нападении террористов на производственное здание аэрокосмической компании. Турецкое информагентство IHA сообщало, что, помимо взрыва, в районе завода были слышны звуки стрельбы.