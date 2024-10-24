Воронеж, 24 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила дорожный картель на сумму 14,9 млрд рублей в Воронежской и Тамбовской областях, сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах», — указано в сообщении.

Уточняется, что часть торгов прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также отмечено, что в случае установления вины организаций им выпишут оборотные штрафы.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре ФАС раскрыла картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей в Республике Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В службе заявили, что шесть местных компаний подозреваются в сговоре на торгах.

Ранее ФАС выявила картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. Предпринимателей подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен. По данным ведомства, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в отдалённые регионы и другие страны, после чего товар никто не забирал. В итоге он возвращался продавцу. Своими действиями продавцы мешали конкурентам получать прибыль, а их рейтинг занижали, отправляя негативные отзывы. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.