Хельсинки, 24 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Два временных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе Финляндии с Россией полностью прекращают работу. Об этом 24 октября сообщила пограничная охрана Финляндии.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о погранпереходах, расположенных в Париккале и Лиекса-Инари. Движение в Инари было прекращено 1 ноября 2022 года, в Париккале ― с 19 апреля 2022 года.

«Движение через оба временных пограничных перехода на длительное время прекращено по решению соответствующих пограничных комиссаров [Финляндии]», ― говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что пограничники в скором времени уберут разметку, оповещающую о пункте пересечения границы.

Также отметается, что открытие временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с решением начальников пограничной службы Финляндии и России.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

В октябре русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии разместило на сайте Европарламента петицию за открытие границы с Россией. В обращении отмечалось, что закрытие сухопутной части границы негативно сказывается на условиях жизни жителей регионов, граничащих с РФ, и может нанести ущерб экономике этих регионов. Также эти решения финских властей нарушили права граждан Финляндии, РФ и потенциальных просителей убежища в стране. Заявитель призвал Еврокомиссию обязать правительство Финляндии отменить свои предположительно незаконные решения.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря считает, что отношения Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.