Москва, 24 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения готово предложить правительству законопроект, согласно которому россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, запретят покупать табачную продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение правительства, разработанное министерством.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Минздрав аргументирует необходимость запрета тем, что это соответствует основам государственной политики по противодействию потреблению табака и никотиносодержащей продукции.

«Вместе с тем с принятием законопроекта бюджет может недосчитаться в 2028 году (тогда появятся первые курильщики, перешагнувшие 18-летний рубеж) около 7 млрд руб. акцизов. Но это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь», — приводит часть проекта заключения издание.

При этом издание отмечает, что правительство в настоящий момент прорабатывает проект отзыва с заинтересованными органами исполнительной власти.

В свою очередь, Минфин высказался против данного законопроекта, отметив противоречие с положениям Конституции России, согласно которой россиянин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов, в том числе на табачную продукцию. Решение вступило в силу с 1 января 2024 года. Закон также предусматривает индексацию сборов в 2025 и 2026 годах.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России число курящих с 2009 года уменьшилось больше чем в два раза. Однако сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов, отметила она.