Казань, 24 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Объединение БРИКС способно приблизить конец доминирования коллективного Запада, заявил 24 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании в формате «БРИКС+/аутрич» на саммите в Казани.

РИА Новости/Александр Казаков Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«БРИКС — это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений», — сказал он.

Также белорусский лидер заявил, что Минск полностью разделяет философию БРИКС и подтверждает свою готовность к полноправному членству. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Белоруссия, безусловно, внесёт свой вклад в работу объединения.

Кроме того, Лукашенко поздравил своего российского коллегу с успешным председательством России в БРИКС, добавив, что всё прошло «весьма эффективно».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что до 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС в качестве полноправных участников. Однако лидеры БРИКС решили не принимать новых участников, а пока одобрить их участие в качестве партнёров объединения.

Саммит глав государств БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Владимир Путин.