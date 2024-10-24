Москва, 24 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Сервис «VK Видео» рассказал, какой видеоконтент выбирают россияне разных поколений. Так, исследование показало, что зумеры предпочитают музыку, миллениалы — юмор, а люди старше 45 лет смотрят кино.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Более трети респондентов из поколения Z (возраст 18–24 года) ответили, что предпочитают музыкальный контент (35%) и юмор (34%). Эти жанры становятся важной частью их досуга, отметили в пресс-службе VK. На третьем месте находятся шоу с популярными блогерами и звездами (25%), а также кино и сериалы (20%). Путешествия занимают 13%.

В свою очередь, поколение миллениалов (возраст 25–34 года) в первую очередь отдают предпочтение юмору. Такой контент популярен у 40% опрошенных.

«В этом поколении наблюдается высокий интерес к шоу с блогерами и звездами (25%), разбору новостей (21%) и лайфхакам (19%). Видеоподкасты и интервью также находят свою аудиторию, набирая 18%», — говорится в исследовании.

Представители поколения X (возраст 35–44 года) проявляют интерес к разбору новостей. Такой контент выбирают 38% респондентов. Юмор — на втором месте (26%), за ним следуют путешествия и кино с сериалами (по 23%). Интервью и видеоподкасты также популярны среди этой группы, получая 22%.

Старшее поколение отдаёт предпочтение просмотру фильмов. Для людей в возрасте от 45 лет наиболее привлекательным жанром остаются кино и сериалы (39%). Юмор также занимает значимое место (33%) наряду со спортивными матчами и трансляциями (30%). Разборы новостей выбирают 25%, а контент о еде и кулинарии — 23%.

Опрос выполнен методом онлайн-панели. В исследовании приняли участие 1337 респондентов, из них в возрасте от 18 до 24 лет — 25,1%, от 25 до 34 — 24,2%, от 35 до 44 — 25,4%, в возрасте от 45 лет — 25,3%.

3 октября сервис «VK Видео» представил результаты другого опроса о предпочтениях пользователей разных поколений. Так, выяснилось, что зумеры предпочитают короткие ролики длительностью до пяти минут и используют ускоренный просмотр, а старшее поколение, наоборот, выбирает длинные видео. Причём люди постарше предпочитают включать такие видео фоном.