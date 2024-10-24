Кстовский район, Нижегородская область, 24 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Количество пострадавших при столкновении рейсового автобуса и грузовика в городе Кстово Нижегородской области увеличилось до 12, сообщили 24 октября журналистам в региональном минздраве.

Телеграм-канал прокуратуры Нижегородской области

В числе пострадавших, уточнили в ведомстве, есть 17-летний подросток. Четыре человека госпитализированы в Кстовскую ЦРБ, остальным оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе прокуратуры области назвали предварительную причину ДТП — водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Авария произошла в районе посёлка Зелёный Город, ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия.

«Прокуратурой также будет дана оценка исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, около 7:25 мск на 8-м километре автодороги Нижний Новгород — Кстово водитель рейсового автобуса допустил столкновение с большегрузом, который ехал впереди. Сообщалось о восьми пострадавших.