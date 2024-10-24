Москва, 24 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на то, что КНДР не станет затягивать с ратификацией договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Договор вступит в силу после того, как обе стороны обменяются ратификационными грамотами. Корейская сторона, думаю, особенно задерживаться не будет», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, договор между Москвой и Пхеньяном был подписан лидерами государств 19 июня по итогам переговоров, а 24 октября Госдума РФ ратифицировала его.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время. Ушаков также добавил, что целью нового документа станет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 октября сообщил, что соглашение России с КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений.