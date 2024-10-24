Воронеж, 24 октября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Участник спецоперации заявил о желании стать губернатором Воронежской области или главой Воронежа после завершения боевых действий. Видеоролик с ним опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Telegram-канал «Герои спецоперации Z»

Военный по имени Владислав рассказал, что получил три ранения на фронте. После этих событий он написал стихотворение, посвящённое сослуживцам.

«Лучше прожить жизнь максимально, отдав себя полностью во благо своей страны, принести максимальную пользу, а не просто сидеть дома на диване», — заключил он.

23 сентября ИА Регнум передавало, что двое участников программы «Время героев» получили посты в органах власти. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Заур Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя.

Ранее стало известно, что сенатором РФ от Курской области стал ветеран специальной СВО и участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев.

3 октября пресс-секретарь президента России Дмитров Песков заявил, что участник спецоперации может стать президентом страны, если его кандидатура соответствует требованиям Конституции Российской Федерации.