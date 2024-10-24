Бывший врач фигуристки Валиевой объяснил появление 60 препаратов в её деле
Москва, 24 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой строились на показаниях самой спортсменки, рассказал 24 октября «Советскому спорту» бывший врач Валиевой Филипп Шветский.
Услышав от Валиевой, что она принимала два разрешённых препарата, члены жюри сделали вывод, что она могла принимать и третий, запрещённый, отметил Шветский.
«Я понял, что всё обвинение основано на свидетельствах самой спортсменки о приёме двух легальных препаратов (Гипоксен и L-карнитин) и заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий — запрещённую субстанцию», — сказал врач.
Также Шветский объяснил, откуда в допинговом деле Валиевой появились наименования 60 препаратов, которые якобы принимала спортсменка. Данные были взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается обо всех собранных перед выездом на спортивное мероприятие препаратах, а не только о тех, которые принимал конкретный спортсмен, сказал Шветский.
Как передавало ИА Регнум, в января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулированы с лишением наград, выигранных после этой даты, в том числе олимпийского золота.
Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин. Оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.
МИД России назвал решение CAS вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. В сентябре американские СМИ сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву.