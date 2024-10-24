Москва, 24 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой строились на показаниях самой спортсменки, рассказал 24 октября «Советскому спорту» бывший врач Валиевой Филипп Шветский.

Григорий Сысоев/РИА Новости Камила Валиева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине

Услышав от Валиевой, что она принимала два разрешённых препарата, члены жюри сделали вывод, что она могла принимать и третий, запрещённый, отметил Шветский.

«Я понял, что всё обвинение основано на свидетельствах самой спортсменки о приёме двух легальных препаратов (Гипоксен и L-карнитин) и заключении высокого жюри, что с учетом этого она могла принимать и третий — запрещённую субстанцию», — сказал врач.

Также Шветский объяснил, откуда в допинговом деле Валиевой появились наименования 60 препаратов, которые якобы принимала спортсменка. Данные были взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается обо всех собранных перед выездом на спортивное мероприятие препаратах, а не только о тех, которые принимал конкретный спортсмен, сказал Шветский.

Как передавало ИА Регнум, в января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулированы с лишением наград, выигранных после этой даты, в том числе олимпийского золота.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин. Оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

МИД России назвал решение CAS вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. В сентябре американские СМИ сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву.