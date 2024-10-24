Казань, 24 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Межправительственному объединению БРИКС необходимо подумать о создании собственной платформы, которая позволит раскрыть потенциал растущих экономик стран, входящих в состав организации. Об этом 24 октября на пленарном заседании саммита БРИКС в Казани в формате «БРИКС+/аутрич» заявил президент России Владимир Путин.

Александр Щербак/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич»

По словам главы государства, очевидно, что следующая волна глобального экономического подъёма рождается именно в странах мирового большинства.

«Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик», ― отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Путин заявил о необходимости создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока. Российский лидер также добавил, что Россия предлагает открыть зерновую биржу БРИКС для формирования «справедливых и предсказуемых» ценовых индикаторов на это сырьё. Кроме того, Путин предложил рассмотреть вопрос создания отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам, что позволит бороться с зарегулированием этого рынка барьерами.

Путин отметил, что доля членов БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года составит около 37% и уверенно превысит долю государств G7 с показателем 30%. Он подчеркнул, что новая волна экономического роста продиктована многополярной моделью миропорядка, которую активно продвигают лидеры БРИКС.