Казань, 24 октября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Государствам БРИКС нужна своя платформа для раскрытия потенциала растущих экономик, так как они участвуют в зарождающемся мировом подъёме. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 24 октября на пленарном заседании саммита в Казани в формате «БРИКС+/аутрич».

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс»

«Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъёма зарождается именно в странах Мирового большинства», — сказал Путин.

Он предложил обсудить создание платформы, которая увеличит потоки средств в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока с акцентом на вложения в большие инфраструктурные и технологические проекты.

Путин подчеркнул, что государствам нужны альтернативные многосторонние финансовые механизмы и производственно-логистические цепочки, которые будут надёжными и свободными от любого диктата. Также необходимо наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров.

В этой связи российский лидер пригласил участников подключиться к сотрудничеству по маршрутам «Север — Юг» и Северный морской путь.

Важно, чтобы у стран Глобального Юга и Востока был доступ к финансированию и технологиям, помогающим адаптироваться к изменениям климата, также отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС Путин заявил, что в будущем страны Юго-Восточной Азии и Африки станут центрами глобального роста.

Председательство России в БРИКС в 2024 году открыло перед группой стран новые перспективы развития. Приоритетное внимание уделяется интеграции новых участников и созданию независимой финансовой системы. БРИКС добивается на этих направлениях больших успехов, количество государств, желающих присоединиться к организации, растёт.