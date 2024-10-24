Казань, 24 октября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Стремление нанести России стратегическое поражение является иллюзорным расчётом тех, кто не знает российскую историю, заявил президент РФ Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» в Казани.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчёты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность её народа», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».

Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что эта иллюзия появилась у Запада вследствие самонадеянности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке напомнил, что РФ начала СВО на Украине с целью остановить преступный киевский режим, а не против украинского народа. По его словам, Запад продолжает с маниакальной настойчивостью подталкивать Украину к вооружённому противостоянию с Россией. Из-за поддержки западными странами Киева осложняется мирное урегулирование конфликта, добавил министр.