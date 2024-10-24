Синоп, Турция, 24 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Жителю Турции Эджевиту Окюзджу, который больше 20 лет ждёт свою возлюбленную на остановке у обочины дороги, подарили контейнерную будку. В этом укрытии он сможет прятаться в непогоду, сообщает портал Haber7.

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Эджевит, который живёт в районе Боябат в городе Синопе, уже 24 года приходит на остановку в надежде снова увидеть любимую женщину. Почему именно пара рассталась, не уточняется.

Сейчас мужчине 48 лет, среди местных жителей он известен как Влюблённый Эджевит. Контейнерный куб ему привезла дальнобойщица Севга Алтынал, которая часто проезжает мимо Эджевита.

«Давайте не будем оставлять Эджевита в одиночестве. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем ему, например передадим еду и напитки. Я делаю это всё время и горжусь этим», — приводит портал слова Алтынал.

Издание отмечает, что Алтынал очень тронула история Эджевита, который постоянно сидел под навесом из металлических листов. На остановке давно висит табличка «Место влюблённого Эджевита». Надпись на ней уже поблёкла.