Москва, 24 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Новый полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич выразил надежду, что Международная федерация футбола (ФИФА) отменит санкции в отношении России и вернёт её на международные турниры. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернёт Россию к участию в международных соревнованиях, потому что вижу, что происходит во всём мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что всё закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это моё желание, которое, надеюсь, скоро осуществится», — сказал футболист.

Босниец также прокомментировал своё интервью двухлетней давности, в котором он отказывался участвовать в матче со сборной России. Пьянич уточнил, что на тот момент он переживал лишь за собственную безопасность, однако сейчас, после перехода в ЦСКА, он осознал, что в России ему ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, о подписании контракта с 34-летним боснийским полузащитником ЦСКА сообщил 26 сентября. В этот же день Пьянич извинился за слова, сказанные им два года назад о том, что он был против играть со сборной России из-за СВО. Он отметил, что никогда ничего не говорил против России и российского футбола.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

26 апреля президент РФС Александр Дюков заявил о паузе в переговорах по допуску российских команд на международные турниры. Он отметил, что российская сторона привела все аргументы для этого, теперь «мяч на половине поля УЕФА». При этом он добавил, что у России по-прежнему есть возможность смены конфедерации.