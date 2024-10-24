Хмельницкий, Украина, 24 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) перекрыли трассу между Винницей и Хмельницким для проверки у мужчин документов. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Трассу Винница — Хмельницкий перекрыли работники ТЦК для проверки учётных документов», — сообщил один из водителей, слова которого приводит издание.

В это же время в Хмельницком с утра дежурят патрули сотрудников ТЦК, которые также проверяют документы потенциальных призывников.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщали, что правительство Украины собирается сократить число забронированных военнообязанных и отправить их в ТЦК для дальнейшей мобилизации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что оказались забронированы от мобилизации 1,5 млн украинцев. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.