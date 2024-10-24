Вологда, 24 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В Вологде после масштабной реновации открылась обновленная площадь имени А. С. Дрыгина. Она стала одним из первых инфраструктурных объектов, обновленных в преддверии 880-летнего юбилея областного центра, который будет отмечаться в 2027 году. Финансирование проекта в рамках стратегического партнерства с правительством региона взяла на себя компания «ФосАгро».

Пресс-служба «ФосАгро» «ФосАгро» помогла обновить центральную площадь Вологды

Первого секретаря вологодского обкома КПСС Анатолия Дрыгина до сих пор помнят жители города. Он руководил регионом с 1961 по 1985 год, при его деятельном участии возводились крупнейшие промышленные предприятия, а также шло техническое перевооружение целых отраслей производства и народного хозяйства.

«В шестидесятых годах именно Анатолий Семенович первым поддержал в Совете Министров СССР проект строительства Череповецкого азотно-тукового завода. С началом работы предприятия в нашей области началась история производства минеральных удобрений. Символично, что в юбилейный для нас год, год 55-летия большой химии, при поддержке компании «ФосАгро» в центре областной столицы мы открываем обновленную площадь, которая носит имя Анатолия Дрыгина. Уверен, что этот замечательный объект станет удобным, комфортным и современным общественным пространством для всех горожан и гостей города!» — рассказал генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Площадь расположена рядом с важнейшими органами власти: зданиями правительства области, Законодательного собрания и городской думы. Поэтому и главное архитектурное решение проекта — композиция флагов России, городов, округов и районов Вологодчины — символизирует государственность и неразрывную связь муниципалитетов большого региона. Подходы с улицы Герцена и улицы Пушкинской вымощены натуральным гранитом российского производства. Также обновился тротуар по улице Герцена. Здесь появились велодорожка и новое барьерное ограждение. В проекте реновации площади были сохранены все 19 елей, которые стали для вологжан уже привычной частью городского ландшафта. Деревья формируют уютный сквер со скамейками и пешеходными дорожками, а также полномасштабным арт-объектом — кружевной птицей счастья. Для комфортных прогулок на площади обновлено покрытие пешеходных дорожек и улучшено наружное освещение.

Сергей Юров «ФосАгро» помогла обновить центральную площадь Вологды

Как подчеркнул губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, реновация площади Дрыгина — яркий пример государственно-частного партнерства, направленного на улучшение качества жизни людей. «Этот год знаменует начало системной работы по развитию строительного комплекса и благоустройству наших городов и сельских территорий. Мы не только начинаем создавать новые городские пространства, но и формируем новый облик и тип культуры. Выражаю слова глубокой признательности компании «ФосАгро» — якорному партнеру правительства Вологодской области по реализации крупных проектов на территории региона», — сказал Георгий Филимонов на церемонии открытия площади.

Зимой на площади Дрыгина «ФосАгро» обустроит большой каток с бесплатным входом и прокатом коньков. В прошлом году подобный проект был реализован в Череповце и пользовался успехом у жителей города, его посетили свыше 37 тысяч гостей. Руководство компании приняло решение масштабировать эту социальную инициативу.