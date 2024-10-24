Париж, 24 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Саммит БРИКС показывает, что Европа и западные страны больше не имеют монополии в мире, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире», — сказал он в прямом эфире телеканала LCI.

Он уточнил, что страны БРИКС предложили альтернативную модель мироустройства, которая составит конкуренцию прежней.

Хаддад добавил, что, несмотря на это, Европа должна быть в состоянии защитить свои интересы.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что на этом саммите до 35 государств изъявили желание стать полноправными членами БРИКС.

Одни из лидеров стран Содружества наций, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, на первое место поставили участие в БРИКС в Казани нежели присутствие на саммите британской организации, который в эти дни проходит на Самоа, с участием премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера.

В этот же день представитель Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в саммите, потому что они должны «твёрдо и без колебаний поддерживать ценности Европейского союза», одной из которых является международная изоляция России.