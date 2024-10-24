Москва, 24 октября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили около 50 операторов беспилотников и инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Место дислокации подразделения беспилотных летательных аппаратов украинской армии в Кухарово в ходе разведки обнаружили операторы БПЛА группировки российский войск «Южная». Точечный удар по позициям украинской армии российские подразделения нанесли с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

На кадрах, опубликованных ведомством, виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся клубы дыма.

«В ходе операции были уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.