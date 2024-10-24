Москва, 24 октября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. По местам проживания экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского проводят обыски, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные службы.

РИА Новости/Нина Зотина Экс-замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский

По данным агентства, задержание связано с хищениями бюджетных средств в период, когда Яновский занимал пост замминистра.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Яновского стало известно 24 октября. Отмечается, что бывшего замминистра задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве. Яновского доставили на допрос к следователям, по итогам которого будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

По информации «Коммерсанта», показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.

Яновский занимал должность заместителя министра энергетики до 2021 года. Он курировал угольную отрасль и международную деятельность. Покинув Минэнерго, он курировал комиссию по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) в администрации президента. В настоящее время Яновский — первый вице-президент Академии горных наук.