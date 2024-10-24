Москва, 24 октября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Киевские террористы внесли в базу «Миротворец» генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую, которая является списком намеченных жертв или, как ещё говорят, списком на уничтожение. Англосаксы выкормили очередную террористическую ячейку», — написала она.

Захарова уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения и «свято преданный заветам НАТО».

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Отмечалось, что российский президент Владимир Путин и Антониу Гутерриш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

В этот же день представитель Евросоюза Петер Стано сказал, что ждёт от всех участников саммита БРИКС, включая Гутерриша, «что они призовут Россию немедленно прекратить» украинский конфликт.

Он добавил, что ЕС не приветствует участие стран-кандидатов в саммите, потому что они должны «твёрдо и без колебаний поддерживать ценности Европейского союза», одной из которых является международная изоляция России.

14 июля Путин заявил, что бурная кампания по изоляции России, которую Запад развернул после начала специальной военной операции, провалилась.