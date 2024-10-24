Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев провели рабочую встречу. На ней стороны обсудили развитие транспортной отрасли региона, в том числе проведение капитального ремонта аэропорта «Тиличики».

Пресс-служба администрации губернатора Камчатского края Глава Камчатки обсудил с Савельевым развитие транспортной отрасли региона

«Нам удалось договориться о проведении капитального ремонта нашего ключевого аэропорта в Тиличиках, который обеспечивает доступность всех северных районов», — сказал Владимир Солодов. По его словам, для этого в федеральном бюджете на следующий год уже заложили порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

«Работы планируется завершить в 2025 году», — добавил губернатор. Он подчеркнул, что во время проведения работ могут возникнуть определённые неудобства для жителей, но власти региона проработают альтернативные маршруты на короткие периоды.

На встрече Солодов и Савельев также обсудили организацию вертолётного сообщения в регионе. Сейчас все социально значимые перевозки осуществляются силами Камчатского авиационного предприятия (КАП).

«Главный и наиболее актуальный вопрос — это сохранение в полном объёме перевозок, которые должны обеспечить как социально значимые маршруты, так и туристические», — сказал Владимир Солодов. По его словам, после остановки функционирования авиакомпании «Витязь-Аэро» власти региона договорились с Росавиацией совместно обеспечить более плотное взаимодействие между предприятиями и Камчатским авиационным предприятием.

«Безусловно, мы сохраним весь потенциал «Витязь-Аэро», который был накоплен», — подчеркнул губернатор. Для этого власти региона определят итоговую конфигурацию, как в долгосрочной перспективе совместно с государственной компанией будут осуществляться полёты.

Виталий Савельев отметил важность реализации этих инициатив для дальнейшего развития перевозок на Дальнем Востоке. «В последние годы Камчатский край демонстрирует серьёзную положительную динамику в части развития транспортного комплекса», — сказал Савельев. В частности, он перечислил ввод в строй новых объектов транспортной инфраструктуры и рассмотрение перспективных проектов, направленных на повышение транспортной доступности региона. По его словам, авиационное сообщение на Камчатке является практически безальтернативным, поэтому к вопросам авиации приковано самое пристальное внимание. «Я хочу отметить высокие результаты работы администрации Камчатского края и Владимира Солодова. Правительство Российской Федерации продолжит оказывать региону всестороннюю поддержку», — заявил Савельев.

Другой темой стали возможности дополнительного субсидирования социально значимых маршрутов внутренних авиаперевозок на Дальнем Востоке.

«Мы договорились, что вместе с авиакомпанией «Аврора», Министерством финансов Российской Федерации и при поддержке Виталия Геннадьевича Савельева отработаем возможность включения маршрута Петропавловск-Камчатский — Владивосток в число субсидируемых по Дальнему Востоку», — сообщил губернатор Камчатского края. Он добавил, что острым вопросом остаётся субсидирование из федерального бюджета местных авиалиний — там, где они являются безальтернативными. Нам предстоит пройти итоговое согласование с Минфином. «Формально это относится к региональным полномочиям, и в этом смысле федеральный бюджет традиционно не софинансирует эти перевозки», — пояснил губернатор. Однако ввиду безальтернативности и большой нагрузки президентом России дано поручение обеспечить софинансирование в таких регионах, как Камчатский край.

Вопросы, связанные с повышением транспортной доступности на Камчатке, регулярно поступают губернатору Владимиру Солодову. В этой связи глава региона регулярно проводит встречи с представителями федерального центра для решения проблемных вопросов.

Аэропортовый комплекс «Тиличики» не реконструировался в течение многих лет. При этом через этот пункт пассажиры и грузы отправляются во все северные точки Камчатского края.