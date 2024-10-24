Тегеран, 24 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Главы государств — членов БРИКС приняли решение пока не расширять состав объединения, передаёт слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи агентство IRNA.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Главы государств БРИКС в ответ на просьбы от 30 до 35 стран о вступлении в объединение на встрече в Казани приняли решение, что на данный момент в группу не будут приниматься новые участники», — сказал глава ведомства.

Арагчи уточнил, что некоторые страны всё же присоединятся к БРИКС, но в качестве партнёров.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия официально присоединились к БРИКС, после этого десятки стран также подали заявки на вступление в объединение. Среди этих стран Турция, Азербайджан, Малайзия, Сирия и т.д.