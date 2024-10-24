Москва, 24 октября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведёт проверку в компании «Аэрофлот» из-за нарушений трудовых прав сотрудников. Об этом 24 октября сообщило РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Такое решение приняли после встречи представителей надзорного ведомства под руководством и. о. прокурора Юрия Городкова с сотрудниками перевозчика, которая состоялась 23 октября. На ней обсудили возможные нарушения трудовых прав членов лётных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха.

Сотрудники «Аэрофлота» указали на необходимость усилить контроль за соблюдением правил поведения пассажиров на борту и защиты экипажа от дебоширов.

Как отметил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов, ключевые проблемы пока остаются нерешёнными. Прежде всего, по его словам, это продление коллективного договора, который может негативно сказаться на правах работников. Также Дельдюжов указал на сложности, возникшие в результате реорганизации и централизации планирования, что привело к многочисленным нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей.

В ходе встречи руководство компании заверило присутствующих в своём стремлении к соблюдению трудового законодательства и защите интересов работников.

На прошлой неделе «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Ространснадзор потребовал у компании провести корректирующие мероприятия по исправлению нарушений и не допускать их впредь. Профсоюз уже инициировал сбор вопросов от сотрудников и готовится к возможным коллективным трудовым спорам.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года к компании «Аэрофлот» подали коллективный иск. Истцами выступили 54 пассажира, чьи билеты на авиарейс Екатеринбург — Пхукет аннулировали. Они обратились в Пресненский районный суд.

Дело в том, что в октябре в продаже авиакомпании появились билеты на Пхукет, в том числе по 6,5 тыс. руб. и 20 тыс. руб. за рейсы туда — обратно. Через несколько дней билеты уже продавали по цене 40 тыс. руб. в одну сторону. Компания сообщила о технической ошибке и аннулировала купленные по низкой цене билеты. В качестве компенсации пассажирам предложили приобрести новые билеты со скидкой 30%.