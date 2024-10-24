Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время командировки в Алеутский округ встретился с жителями села Никольское. Главной темой обсуждения стал вопрос правового статуса национального парка, который создан на территории острова.

ИТАР-ТАСС/Александр Петров Вид на село Никольское на острове Беринга

Солодов отметил, что на сегодняшний день совместно с федеральными органами власти ведется работа, чтобы жители села Никольского не были ограничены в правах из-за создания особой охраняемой зоны на территории округа. По его словам, главным проблемным вопросом остается правовой статус национального парка.

«Сейчас он [национальный парк. — Прим. ред.] распространен на всю территорию острова Беринга», — пояснил глава региона. Он добавил, что это препятствует промышленному рыболовству, функционированию ряда коммунальных организаций, а также инфраструктуры, которая уже создана за бюджетные средства. «Вместе с Минприроды России и Дмитрием Патрушевым мы определяем алгоритм, который позволит исключить из состава национального парка село Никольское и тем самым обеспечить нормальное развитие и достойное качество жизни наших граждан», — сказал Солодов.

Губернатор подчеркнул, что в селе уже запланирован ремонт школы и Дома культуры, а также приведение в порядок единственного спортивного зала.

Владимир Солодов регулярно посещает муниципальные образования и встречается с жителями, а также проводит приемы граждан, в ходе которых он лично рассматривает наиболее важные для граждан вопросы.