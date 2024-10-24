Москва, 24 октября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Вспышку самого высокого класса X зарегистрировали на Солнце впервые с 9 октября, сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Global Look Press

«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.

После вспышки, согласно мониторингу ИПГ, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг показателя R3 — «сильно». Самый высокий показатель по этой шкале — R5, «экстремально».

Вспышка наблюдалась на восточном крае Солнца, в 06:57 мск она достигла максимальной мощности, уточнили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что взрыв указывает на возвращение с обратной стороны Солнца группы пятен 3842, которые в прошлый раз, проходя по диску, вызвали крупнейшую вспышку текущего цикла уровня X9.0. Это произошло 3 октября.

Крупный выброс массы, сопровождавший вспышку, не повлияет на Землю. Центр вспышки переместится в зону влияния на планету в ближайшие выходные. К этому времени можно будет оценить риски, связанные с событием, пояснили учёные.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября на Солнце зафиксировали мощную вспышку Х1.9, после которой на Земле наблюдалась магнитная буря уровня G4.