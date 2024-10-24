Москва, 24 октября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Исключённый из отряда космонавтов Андрей Бабкин, не слетавший на орбиту из-за съёмок фильма «Вызов», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой собрать независимую медкомиссию для оценки его здоровья. Об этом сообщает 24 октября ««Газета.Ru».

РИА Новости/Григорий Сысоев Андрей Бабкин

В ноябре 2023 года Главная медицинская комиссия (ГМК) «Роскосмоса» признала Бабкина негодным к полётам. Основанием стал двусторонний полисинусит — запущенный насморк. После этого в письме к президенту Бабкин попросил, чтобы его состояние оценили независимые эксперты.

Для рассмотрения обращения Управление президента потребовало, чтобы Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» предоставил материалы, относящиеся к этой теме. Издание ознакомилось с документом, в котором говорится, что 12 июля 2024 года расширенный консилиум не нашёл оснований для пересмотра заключения ГМК.

При этом в ЦПК уточнили, что в 2022 году Бабкина прооперировали для лечения риносинусита. Рекомендаций по ограничению нагрузок врачи не давали. Позже по итогам обследований в 2023 году медики не нашли у Бабкина признаков заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Бабкина отстранили от подготовки к полётам по медицинским показателям и вывели из лётного состава отряда космонавтов. В отряде Бабкин числился с 2010 года, но ни разу не летал в космос. До этого он работал инженером, испытателем и ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия».

В мае 2020 года Бабкина включили в состав основного экипажа МКС-66 вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Однако в полёт его не отправили, так как на МКС полетели актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, чтобы снимать фильм «Вызов».