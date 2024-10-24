Кстовский район, Нижегородская область, 24 октября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием рейсового автобуса произошла в Кстовском округе Нижегородской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщили 24 октября в минздраве региона.

Прокуратура Нижегородской области

«По предварительным данным, пострадали восемь человек, из них двое с лёгкими травмами получили медпомощь на месте и отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.

Пятерых пострадавших доставляют в Кстовскую центральную районную больницу, ещё одного — в областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде, уточнили в ведомстве.

По данным областного управления МВД, около 07:25 мск на 8-м километре автодороги Нижний Новгород — Кстово автобус въехал в большегруз, который двигался впереди него.