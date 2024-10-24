Москва, 24 октября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. На газовом рынке царит неопределенность. В конце 2024 года завершается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, однако до сих пор нет сообщений об официальных переговорах по его продлению. Остановка транзита может значительно повлиять на объёмы поставок энергоресурса в европейские страны. Кроме этого, Запад настроен усиливать санкционное давление на Россию, вводя новые рестрикции в отношении СПГ.ИА Регнум разбиралось, что будет с экспортом энергоресурса через украинскую территорию, а также к каким последствиям для РФ и ЕС могут привести новые санкции.

Павел Львов/РИА Новости

Транзитный тупик

Остается открытым вопрос о сохранении или же остановке транзита газа через Украину. По подсчетам Bloomberg, за первые девять месяцев текущего года экспорт российского трубопроводного газа из России на европейском направлении, как через украинскую территорию, так и по «Турецкому потоку», составили 22,5 млрд куб. м. В то же время в Китай было поставлено 23,7 млрд куб. м. В прошлом году трубопроводные поставки в Европу превышали показатели экспорта в КНР. В конце 2024 года завершается договор на транзит энергоресурса в Европу через украинскую территорию, что может привести к уменьшению показателя по экспорту.

В «Газпроме» 23 октября сообщили журналистам, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию «Суджа», а заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.

В Киеве не раз заявляли, что не будут продлевать соглашение о транзите с Россией после окончания срока его действия. При этом директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) МИД России Алексей Полищук рассказал «РИА Новости», что потребители в ЕС знают об этом решении, в связи с чем прорабатывают альтернативные варианты поставок.

Вместе с тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что шансов на сохранение транзита больше, чем на остановку. Но, скорее всего, сам действующий контракт продлен не будет, так как он не выгоден ни одной из сторон, рассказал эксперт ИА Регнум. В договоре указаны жесткие условия, и предполагается прокачка ежесуточно по 109 млн куб. м. В случае, если не получается всё прокачать, то всё равно требуется оплатить этот объем. В итоге у «Газпрома» и оператора газотранспортной системы Украины, с которым подписан контракт, взаимные претензии: они обвиняют друг друга в том, что нарушают договоренности. Так, нарушение украинской стороны заключается в том, что она перекрыла один из маршрутов через «Сахановку», а «Газпром» оплачивает только тот объем, который поставил.

«Вопрос, будет ли новый долгосрочный контракт или вариант, который был бы оптимален для «Газпрома» — заставить Украину просто проводить аукционы. Они еще в 2019 году перешли на европейскую систему регулирования газовой отрасли, они обязаны проводить аукционы, где будут разыгрывать мощности по транзиту газа. Надо, чтобы Украина проводила аукционы, «Газпром» будет туда приходить и брать столько мощностей по транзиту, сколько у него заказывают в данный момент газа европейские потребитель», — рассказал аналитик.

Вероятно, точное решение еще не принято ни одной из сторон, считает эксперт. Кроме того, Киев может ожидать указаний США, которых сейчас мало интересуют такие проблемы из-за предвыборной компании, поэтому решение этой ситуации затягивается и может быть принято в последний момент, под новый год.

В «Газпроме» ИА Регнум сообщили, что не комментируют планы по транзиту.

Газовое противостояние

Кроме того, Запад настроен усиливать санкционное давление на Россию, вводя новые рестрикции в отношении поставок сжиженного природного газа (СПГ). Так, один из главных конкурентов РФ по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — США — не перестает пытаться вытеснить российскую сторону с рынка. Вашингтон намерен ужесточать санкции в отношении энергоресурсов, передает Bloomberg, ссылаясь на слова помощника госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта.

Все новые российские СПГ-проекты уже находятся под санкциями, поэтому их ужесточение с американской стороны может коснуться действующих проектов, объяснил Юшков. Он уточнил, что работают крупнотоннажные заводы в рамках проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», а также есть и среднетоннажные: «Портовая СПГ» и «Криогаз-Высоцк». От возможных новых ограничений в основном пострадают компании «Газпром» и НОВАТЭК, однако шаги недружественных стран не станут жестким ударом по российской экономике в целом, добавил эксперт.

Рестрикции в отношении действующих проектов могут вводиться постепенно, например, устанавливая ограничения в отношении газовозов. Но и не исключено, что сразу весь проект может попасть в SDN-лист, отметил аналитик. В случае внесения в такой список все клиенты объявят форс-мажоры по своим контрактам, в результате пострадают и иностранные участники, и покупатели, добавил эксперт.

В Евросоюзе (ЕС) также не оставляют без внимания тему, которая касается российских энергоносителей. Так, издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны Европейского союза возобновят в январе 2025 года обсуждение нового пакета санкций. В него в том числе может войти ограничение по экспорту СПГ, закупки которого в 2024-м вновь начали расти. Пока же источники издания считают, что в настоящее время дискуссии на эту тему тормозит председательствующая в совете ЕС Венгрия.

Стоит учитывать, что решение как европейцев, так и американцев ужесточить рестрикции в отношении российского газа приведут к негативным последствиям для ЕС. Россия занимает второе место по объему поставок СПГ после США на европейский рынок, поэтому если российский энергоресурс уберут с европейского рынка, то возникнет дефицит, и цены вырастут, подчеркнул Юшков.