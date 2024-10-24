Курск, 24 октября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Украинская ракета была перехвачена над Курской областью утром 24 октября, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Утром украинская ракета сбита в небе Курской области», — написал Смирнов, не приводя подробностей.

Он добавил, что ночью в регионе перехватили четыре беспилотника ВСУ самолётного типа. Падение обломков зафиксировали, в частности, в Железногорске.

Ночью в Курской области объявляли опасность атаки БПЛА, утром власти предупреждали об угрозе ракетной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, ночью российские военные уничтожили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории страны. Три БПЛА нейтрализовали над акваторией Чёрного моря, ещё четыре — над Курской областью, уточнили в Минобороны.