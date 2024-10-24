Москва, 24 октября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Подконтрольные Западу иноагенты пытались дискредитировать проходящий в Казани саммит БРИКС. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Он отметил, что комиссия зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит. В частности, издания, антироссийскую деятельность которых накануне попытался оправдать Европейский суд по правам человека, усердно пытались собрать негативную информацию об этом международном мероприятии.

«Очевидно стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите, и тех нелицеприятных оценок, которые получила колониальная и дискриминационная политика Запада», — приводятся слова Пискарёва в Telegram-канале комиссии.

По его словам, иноагенты, действуя по указке западных хозяев, старались заполнить медиапространство фейками и информационным шумом. Это происходило на фоне предельной открытости саммита, добавил Пискарёв, и допуска к его освещению представителей СМИ из недружественных стран.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл на полях саммита БРИКС ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, а также пообщался с коллегами с глазу на глаз во время неформального ужина. Встречи отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков.

Отмечалось, что позитивный созидательный настрой разительно отличает саммит БРИКС от форумов западного мира, где ощущается распределение по ролям, а все переговоры направлены не в поддержку чего-либо, а против. Путин в своём выступлении подчеркнул, что государства объединения выступают за равенство и всеобщее процветание в мире.

Председательство России открыло перед группой БРИКС новые перспективы развития. В этом году особое внимание направлено на интеграцию новых участников и создание независимой финансовой системы.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, участвующий в саммите. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.