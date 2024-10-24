Курск, 24 октября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Добровольческий отряд «Барс-Курск» усилил воинскую группировку в Курской области, сообщили 24 октября журналистам в Министерстве обороны России.

Виталий Аньков/РИА Новости

Бойцы прошли подготовку на полигонах в тыловой зоне и приступили к выполнению задач. В отряд вступили в основном добровольцы из Кореневского района, чьи дома пострадали в ходе украинского вторжения.

«После тщательной подготовки отряд надёжно взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области», — отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что отряду поручено охранять и оборонять объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты инфраструктуры, бороться с беспилотниками, выявлять и противостоять диверсионно-разведывательным группами противника, обеспечивать эвакуацию гражданского населения и режим контртеррористической операции (КТО).

Командир отделения с позывным Питон рассказал, что его подразделение осуществляет охрану моста, огневое прикрытие военной комендатуры и проверку автотранспорта, который движется в сторону Коренева.

«Все курские ребята, есть несколько людей из Питера. Приехали по призыву сердца. У всех боевое настроение, все жаждут освободить побыстрее нашу Курскую землю, вернуться домой, потому что у нас много бойцов, которые из Коренева, Суджи», — сказал Питон.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

По данным Минобороны РФ на 23 октября, ВСУ потеряли около 26 тыс. бойцов и 175 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.