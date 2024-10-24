* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 24 октября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении актрисы Яны Трояновой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) и оштрафовал её на 80 тыс. рублей за неподачу «иноагентского» отчёта о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили в пресс-службе суда.

Евгений Одиноков/РИА Новости Яна Троянова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов)

«Трояновой назначено наказание в виде административного штрафа, по 40 тыс. рублей по каждому делу», — цитирует «РИА Новости» представителя суда.

Актрисе дважды вменили штраф за непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений, представление которых предусмотрено законом РФ об иностранных агентах.

Максимальный штраф по этой статье составляет 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Троянова, в последнее время более известная скандальными заявлениями и оскорблениями в адрес России, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее в СК заявляли, что проверят высказывания Трояновой с призывами к убийству российских детей. О такой проверке просила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Депутат привела фрагмент видео, в котором актриса оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

Троянова известна по роли в сериале «Ольга». После начала СВО она уехала из России во Францию, где неоднократно выступала с резкими заявлениями. В июне актриса-иноагент заявила, что в её алкоголизме виновата Россия.

Троянова попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала решение в суде, но получила отказ.