Новый, 973-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован успехами бойцов соединения специального назначения группировки войск «Днепр», которые в канун своего профессионального праздника выбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактически выгодную высоту на ореховском направлении в Запорожской области. Для этого группа спецназа выдвинулась на задание впереди колонны, которую противник пытался обстрелять из артиллерии, рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным Большой.

Иван Шилов ИА REGNUM Орехов

День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ отмечается 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года.

Также Минобороны приводит другие слова командира, рассказавшего, как российский спецназ своими силами уничтожил вражескую боевую машину пехоты (БМП), внезапно появившуюся из зарослей.

«Выскочил на нас из «зелёнки» БМП. БМП своими силами уничтожили, задачу выполнили», — пояснил Большой.

Всего российской оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражён 141 район живой силы и военной техники ВСУ, информировало накануне, 23 октября, оборонное ведомство.

Об успешно выполненной боевой задаче рассказал начальник расчёта с позывным Капель. По его словам, военнослужащие сбили обе цели и вернулись невредимыми. Капель отметил, что каждый боец пошёл защищать Родину по зову сердца.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924789" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начальник расчета с позывным Капель рассказал про недавно выполненную его подразделением боевую задачу

Подробности — в трансляции ИА Регнум.