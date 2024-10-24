Силы ПВО сбили ночью на территории России семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО ночью сбили в двух регионах России семь украинских беспилотников
Симферополь, 24 октября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Ночью 24 октября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на российские территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, силами противовоздушной обороны были обнаружены и нейтрализованы три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и четыре украинских БПЛА в небе над Курской областью.
О последствиях падения обломков не сообщается.
Как информировало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто ночью 24 октября.
На Украине ночью 24 октября взрывы прогремели в Киеве. Подробностей инцидентов нет.
В Севастополе ночью 24 октября отработали российские средства ПВО, была сбита одна ракета украинских боевиков, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Гражданские объекты не пострадали.
Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила ночью 23 октября четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море.