Симферополь, 24 октября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Ночью 24 октября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на российские территории. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

По информации военного ведомства, силами противовоздушной обороны были обнаружены и нейтрализованы три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и четыре украинских БПЛА в небе над Курской областью.

О последствиях падения обломков не сообщается.

Как информировало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто ночью 24 октября.

На Украине ночью 24 октября взрывы прогремели в Киеве. Подробностей инцидентов нет.

В Севастополе ночью 24 октября отработали российские средства ПВО, была сбита одна ракета украинских боевиков, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Гражданские объекты не пострадали.

Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила ночью 23 октября четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море.