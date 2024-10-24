Москва, 24 октября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Лидеры палестинского движения ХАМАС готовы в приоритетном порядке освободить двух заложников с российским гражданством, но в рамках сделки по обмену с Израилем. Об этом замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил после встречи в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам палестинского политика, российская сторона ранее обращалась с просьбой освободить своих граждан, которые находятся у ХАМАС.

«Попросили освободить четверых, из них двое были мирными гражданами, которых мы освободили безвозмездно, двое оставшихся являются израильскими военными», — пояснил Марзук «РИА Новости».

У ХАМАС в Газе находится Александр Труфанов, у которого есть израильское и российское гражданства. Его взяли в плен во время боёв. И, по словам Марзука, его будут обменивать на палестинских узников в Израиле.

Второй пленный ХАМАС, украинец Максим Харкин, служил в армии Израиля. На тот момент, когда он попал в плен, он ещё не имел российского гражданства. Уже после его родственники приехали в Россию и оформили ему российский паспорт для того, чтобы РФ помогла освободить его.

Как сообщало ИА Регнум, Муса Абу Марзук прибыл 23 октября в Москву с визитом, где проведёт несколько встреч.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент РФ Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с освобождением заложников, удерживаемых ХАМАС.

Боец Вооружённых сил Украины Яков Дорожеченко, попавший в российский плен, рассказал, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена.