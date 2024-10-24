Москва, 24 октября, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 сотрудников, связанных с российскими организациями. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Отмечается, что россияне работали над несколькими проектами и оценивали изменения подсистем ядра Linux. В списке отстранённых от работы значились сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора».

Основатель Linux Линус Торвальдс подтвердил, что 11 работников были отстранены из-за связей с Россией. Он напомнил о санкциях, добавив, что не станет «поддерживать российскую агрессию».

Как сообщало ИА Регнум, по данным проведённого VK Cloud и hh.ru исследования, в четвертом квартале 2023 года количество вакансий для специалистов со знанием технологии Kubernetes выросло на 36% в сравнении с показателем первого квартала 2021 года. Среди инструментов, с которыми должен уметь работать специалист по Kubernetes, чаще всего упоминались платформа контейнеризации Docker, операционная система Linux и СУБД PostgreSQL. Кроме этого, востребованы язык программирования Python и система управлениями версиями Git.

Глава минфина США Джанет Йеллен 22 октября объявила о предстоящем введении жёстких антироссийский санкций. Она уточнила, что новые ограничения будут направлены против тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные материалы для армии.