Захарова призвала дипломатов Британии извиниться перед журналистами РФ
Захарова: выходка зампосла во Внуково показывает состояние британского общества
Москва, 24 октября, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивное поведение и действия заместителя посла Британии Томаса Додда, у которого возник конфликт с российскими журналистами в аэропорту Внуково, явно демонстрируют состояние английского общества.
«В выходке британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть всё нынешнее состояние британского общества, как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ»,— сказала Захарова на брифинге.
Российский дипломат жёстко призвала британских дипломатов вернуть аккредитационный бейдж, который был сорван у журналиста и принести извинения за свои действия.
«Если вы аккредитацию выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите», — добавила Мария Захарова.
Додд работает в посольстве Британии в Москве с 2022 года. Ранее был послом в Финляндии.
Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 22 октября, когда руководитель британского Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси прилетели во Внуково. Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам. Он отобрал аккредитационный бейдж у одного из журналистов, а затем толкнул девушку с микрофоном.
Аллан и Фасси прибыли, чтобы проинспектировать работу посольства. Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства. В сентябре МИД РФ прекратил их аккредитацию из-за подозрения в шпионаже. У ведомства появились доказательства, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Захарова отмечала, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.