Москва, 24 октября, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивное поведение и действия заместителя посла Британии Томаса Додда, у которого возник конфликт с российскими журналистами в аэропорту Внуково, явно демонстрируют состояние английского общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«В выходке британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть всё нынешнее состояние британского общества, как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ»,— сказала Захарова на брифинге.

Российский дипломат жёстко призвала британских дипломатов вернуть аккредитационный бейдж, который был сорван у журналиста и принести извинения за свои действия.

«Если вы аккредитацию выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите», — добавила Мария Захарова.

Додд работает в посольстве Британии в Москве с 2022 года. Ранее был послом в Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 22 октября, когда руководитель британского Директората Восточной Европы и Центральной Азии Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси прилетели во Внуково. Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам. Он отобрал аккредитационный бейдж у одного из журналистов, а затем толкнул девушку с микрофоном.

Аллан и Фасси прибыли, чтобы проинспектировать работу посольства. Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства. В сентябре МИД РФ прекратил их аккредитацию из-за подозрения в шпионаже. У ведомства появились доказательства, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Захарова отмечала, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.