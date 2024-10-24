Мюнхен, Германия, 24 октября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Мюнхена обвинила россиянина в убийстве двух украинских военнослужащих на юге Германии. Об этом сообщил телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По данным журналистов, 57-летний россиянин в апреле 2024 года убил двоих мужчин, которых прооперировали в больнице города Мурнау в округе Гармиш-Партенкирхен после полученных боевых ранений. Мужчину поместили под стражу в тюрьме Штадельхайм.

Гражданина России задержали в конце апреля. Тогда у следствия не было доказательств его причастности к преступлению.

Инцидент произошёл около торгового центра Murnau Untermarkt.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в Мурнау были обнаружены с колото-резаными ранами два украинца. Выяснилось, что они служили в ВСУ, а в Германии проходили медицинскую реабилитацию. Двоих мужчин в возрасте 36 и 23 лет зарезали рядом с торговым центром. Один из них скончался на месте, второй — в больнице. Полиция задержала жившего рядом с торговым центром 57-летнего гражданина России, который заподозрили в совершении двойного убийства.