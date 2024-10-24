Бейрут, 24 октября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. С начала спецоперации на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении войск, даже при окружении или удержании руин. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский План победы ВСУ Защита

«Для Зеленского какие-то здания и даже руины важнее людей. Потеря квадратного километра руин негативно воспринимается его западными спонсорами, а людские потери засекречены; информация скрывается от украинского народа и всего мира», — написали авторы.

В качестве примера в статье приводится ситуация в Угледаре. Здесь украинские солдаты хаотично бежали с боевых позиций, поскольку в Киеве не решались дать соответствующий приказ оказавшимся в окружении военным.

Как сообщало ИА Регнум, о массовых мятежах в рядах ВСУ в Курахово и Угледаре написала 21 октября испанская газета El País со ссылкой на офицера украинской армии по имени Александр. По его данным, после того как бойцы ВСУ отказались выполнять требования командования, их перевели в Сумскую область. В Угледаре около сотни военных ВСУ оставили свои позиции в за несколько дней до освобождения города российскими войсками. Впоследствии эти бойцы заявили, что их отправили на передовую без подготовки и необходимого вооружения.

Жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. В соцсети Х он добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер с надписью о том, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.