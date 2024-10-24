Варшава, 24 октября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что не желают, чтобы на территории их страны были случаи обхода антироссийских санкций. Об этом заявил замглавы ведомства Роман Василенко в интервью государственному польскому агентству PAP.

gov.kz МИД Казахстана

Дипломат подчеркнул, что Казахстан не вводил рестрикции против России, а также не присоединился к антироссийским санкциям.

«Мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — пояснил Василенко изданию.

Он отметил, что позиция Астаны по этому вопросу доведена до всех заинтересованных сторон, к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе, заключил глава МИД Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на импорт в Казахстан пшеницы из России и других стран Евразийского экономического союза продиктован необходимостью стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявил 23 сентября заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин.

Казахстан в ближайшем будущем не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС, сообщил 16 октября советник и пресс-секретарь главы республики Берик Уали.