Санкт-Петербург, 24 октября, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Об этом сообщило «РИА Новости».

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

По информации издания, 51-летний Александр Янукович занимается в России бизнесом. Несколько предприятий зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности является управление финансово-промышленными группами, аренда и управление имуществом.

Известно, что сын Януковича в феврале 2014 года уехал с Украины. Находится под санкциями Евросоюза, США, Британии и других стран.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ политическому беженцу, гражданину США Джону Роблесу.

Также президент предоставил российское гражданство капитану петербургского футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу, ливанскому журналисту Фади Будие и выступающему за московское «Динамо» канадскому хоккеисту Седрику Пакетту.