Казань, 24 октября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл президент Боливии Луис Арсе. В ходе визита у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

UNCTAD Луис Арсе

В Telegram-канале Луис Арсе написал, что делегация Боливии поставила перед собой задачу достигнуть важных результатов во благо своего народа на саммите БРИКС.

В аэропорту Казани Арсе встретили с хлебом-солью.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

В столицу Татарстана для участия в мероприятии прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США. Об этом заявил в июне во время выступления на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Боливии Луис Арсе.