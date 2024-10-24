Санкт-Петербург, 24 октября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения. Константина Легкодумова обвиняют в поджоге дома коллеги. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении трёх его соучастников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Фигурантов задержали 22 октября, им было предъявлено обвинение. Вину все признали. Суд заключил их в СИЗО до 20 декабря 2024 года.

По версии следствия, депутат, испытывая личные неприязненные отношения к коллеге в связи с её участием в местных выборах, принял решение о поджоге её дома. Он разработал план и нашёл трёх исполнителей, которые готовы были совершить преступление за 6 тыс. долларов.

18 августа они разлили розжиг на террасе дома и подожгли. Ущерб оценён в 30 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества путём поджога.

Как сообщало ИА Регнум, в Балашихе задержали местного жителя, который пытался поджечь военкомат с помощью брючного ремня и зажигалки. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористической акт». Вечером 21 октября в полицию поступило сообщение о проникновении на территорию военкомата неизвестного и попытке поджога здания. Уже через 20 минут сотрудники вневедомственной охраны задержали 43-летнего местного жителя и передали его полицейским.